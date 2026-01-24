Океан молчит: что показал последний отчет по поиску пропавшего в 2014 году Boeing 777

Родственникам пассажиров, которые находились на пропавшем рейсе MH370, направили отчет о последнем этапе работ по их поиску, сообщило РИА Новости.

По данным издания, поиски проводит судно британо-американской компании Ocean Infinity в южной части Индийского океана. В отчете указано, что каких-либо значимых находок специалистам обнаружить не удалось.

«В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов», — говорится в документе.

В отчете указано, что изначально поиски собирались завершить 16 января. Однако специалисты приняли решение расширить зону обследования, что отразилось на назначении новой даты — 24 января. В период с 6 по 15 января судно Armada 86 05 у берегов Западной Австралии обследовало около 7,2 тыс. квадратных километров. Работы проводят на морском дне.

В марте 2014 года авиалайнер Boeing 777, выполнявший регулярный рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines по маршруту из Куала-Лумпура в Пекин, бесследно исчез во время полета. Связь с самолетом была потеряна, и он пропал с радаров воздушного контроля.

Несмотря на масштабные международные поисковые операции, точное место его крушения до сих пор не установлено, что делает эту авиакатастрофу одной из самых загадочных в истории гражданской авиации.

