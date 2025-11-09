Очередной удар стихии: почему на Филиппинах эвакуируют 100 тысяч человек?

На Филиппинах проводятся масштабные эвакуационные мероприятия в связи с приближением тайфуна «Фунг-Вонг», усиливающегося до статуса супертайфуна. Согласно данным агентства Reuters, около 100 тысяч человек уже покинули опасные районы в восточных и северных регионах страны.

Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе: супертайфун сопровождается устойчивой скоростью ветра 185 км/ч с порывами до 230 км/ч. Наибольшей опасности подвергается провинция Аврора на острове Лусон. В отдельных районах уже введен наивысший, пятый уровень штормового предупреждения, а в столичном регионе Манилы действует третий уровень опасности.

Последствия стихии уже ощущаются на Восточных Висайских островах, где зафиксированы перебои с электричеством. Авиасообщение серьезно нарушено — отменено более 300 рейсов. Приход «Фунг-Вонга» следует за другим разрушительным тайфуном «Калмэги», жертвами которого стали 204 человека на Филиппинах и пять человек во Вьетнаме.

