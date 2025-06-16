В мобильных ветеринарных пунктах Подмосковья за месяц сделали прививки 700 питомцам
В парках Подмосковья в мае вакцинировали 700 питомцев
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье в мае в мобильных ветеринарных пунктах, работающих в парках, зарегистрировали более 720 домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Также в мобильных пунктах сделали необходимые прививки 700 питомцам и чипировали порядка 570.
Акция будет проходить до завершения теплого сезона. В ближайшие дни ветеринары будут принимать пушистых пациентов в Видновском лесопарке и парке «Меланж» в Орехово-Зуево — 17 июня, а также в парке имени Виктора Талалихина в Подольске — 18 июня. Подробная информация о времени работы мобильных пунктов представлена на сайте министерства.
Ранее в ведомстве рассказали, что подмосковные ветеринары за месяц вакцинировали от бешенства почти 33 тыс. животных.