Около 400 куриц погибли на птицефабрике в Краснодарском крае

Из-за финансовых проблем предприятия около 400 куриц погибли на птицефабрике «Новомышастовская», сообщил телеграм-канал Mash. Такой информацией располагают сотрудники предприятия. Директор опровергает данные о голоде на фабрике.

По информации канала, из-за задолженности предприятия перед поставщиками руководство не смогло своевременно приобрести корм. Задержка составила около недели. Все это время 150 тыс. птиц голодали. Сотрудники выключали свет в клетках, чтобы птицы не клевали друг друга. Во время голода были замечены случаи каннибализма. Негативно также действовала 40-градусная жара.

Со слов сотрудников, корм уже завезли. Многие птицы ослаблены. Они гибнут. На птицефабрику пригласили районного врача. Выживших птиц пытаются срочно распродать. Проблемы на предприятии начались несколько лет назад. Они затрагивали не только птиц. Так, некоторое время сотрудники не получали заработную плату. Компания выставлена на торги. Начальная цена — 280 млн руб.

«Директор заявил Mash, что никаких публикаций о голодных курах не видел, и что все это неправда».

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