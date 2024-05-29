Около 700 тыс рублей школьник из Ставрополья перевел одноклассникам, чтобы они не насиловали его семью

В Ставропольском крае шантажировали пятиклассника, которого одноклассники поставили на счетчик. Ребенок платил за то, что ему покупали электронные сигареты, сообщает newstracker.ru .

Школьник из Ставрополья Артем (имя изменено) начал курить электронные сигареты. Необходимые запаски ему покупал одноклассник. В один день мальчик пришел на встречу с ним, чтобы забрать свой товар. Одноклассник рассказал, что его забрали сотрудники правоохранительных органов во время попытки купить запаску. Подросток потребовал с Артема 30 тысяч рублей, которые его отец якобы заплатил за взятку. Чтобы вернуть деньги, школьнику пришлось без разрешения матери взять у нее из кошелька 5 тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что придется платить больше денег, чем было договорено изначально.

«Потом он стал звонить с периодичностью в два дня и требовать то 10, то 15 тысяч. Говорил, что платит полиции», — объясняет подросток.

Друг вспомнил, что ранее подарил Артему 30 одноразовых сигарет и потребовал отдать за них деньги. Школьника поставили на счетчик. Каждый просроченный день стоил пять тысяч рублей. Чтобы расплатиться, Артем решил принять участие в бизнесе. Одноклассник покупал электронные сигареты, чтобы перепродавать их. Мальчику предложили внести 20 тысяч рублей, чтобы закупить товар. Позже сумма также начала возрастать.

Артем хотел уже отказаться от договоренностей, но его начали шантажировать. Сначала предупредили, что расскажут все маме и предоставят компрометирующие фото. На снимках ребенок курил. В общей сложности школьник перевел 700 тысяч рублей.

Ситуация прояснилась, когда мама заметила недостачу. Она занимается бизнесом. Подозрения пали на сына.

«Я видела смс, в которых те трое ребят обещали изнасиловать сына, а потом приняться за меня и дочку, если не будет платить по долгам. Его шпыняли в классе, на улице. Однажды даже целились из пневматической винтовки, чтобы быстрее отдавал «долги», — рассказала мать потерпевшего.

В возбуждении уголовного дела в полиции отказали. Дети не достигли 14 лет. Выяснилось, что Артем — не единственный ребенок, которому также угрожали и требовали деньги.

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