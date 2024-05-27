Троих жителей Подмосковья приговорили к 11 годам колонии за похищение человека и вымогательство

Суд в Подмосковье приговорил троих жителей Ногинска к одиннадцати годам колонии строгого режима за похищение и вымогательство, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в июле прошлого года. Трое мужчин решили похитить своего знакомого из-за конфликта. Она заманили потерпевшего обманом в автомобиль и вывезли в безлюдное место. Там фигуранты начали требовать 1,5 миллиона рублей.

Мужчине удалось сбежать, он сразу обратился в полицию, однако похитители продолжали писать ему сообщения с требованием отдать деньги. Злоумышленников задержали в августе при передаче части требуемой суммы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение мужчине, который переехал возлюбленную на автомобиле.