Около 90% потребителей Грузии остались без электроснабжения

Согласно предварительной информации, причиной массового отключения света в Грузии стал пожар, сообщил Sputnik со ссылкой на заявление компании «Государственная электросистема Грузии».

По данным издания, отключение произошло ориентировочно в 11 часов утра. Свет пропал примерно у 90% потребителей, проживающих в Грузии. Издание следило за информацией компании, предоставляющей услугу. Сначала потребителей проинформировали об отключении. Специалисты оперативно приступили к устранению неполадок.

По информации издания, в это время из-за отсутствия света жители и гости страны не могли пользоваться водой и интернетом. Метро остановилось. Так, первая линия Тбилисского метрополитена не обслуживала пассажиров ориентировочно на протяжении часа.

По данным издания, в компании периодически оповещали о восстановлении света в различных районах. Позже появилось сообщение, что проблема полностью устранена. На масштабные работы понадобилось около 30 минут.

«По предварительным данным, причиной повреждения линии электропередачи стал очаг возгорания. В результате отключения линии электропередачи произошло нарушение электрических параметров в энергосистеме, отключились Ингури ГЭС и другие крупные и малые электростанции», — указано в сообщении.

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