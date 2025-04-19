В Ялте 12 тыс. человек остались без света, сообщило РИА Новости со ссылкой на «Крымэнерго». Причина — технологические нарушения.

По данным издания, аварийные бригады приступили к ликвидации проблемы. По информации энергетической компании, без света остались жители Ялты, села Виноградное и Массандры. Обесточены 76 трансформаторных подстанций. Причины технологических нарушений на данный момент не уточнены.

Министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в своем телеграм-канале проинформировал, что часть работ уже выполнена. В настоящее время сроки завершения восстановительных работ не установлены.

«Работы по восстановлению электроснабжения 2002 абонентов продолжаются», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы вспыхнул пожар на электроподстанции на территории ТЭЦ.