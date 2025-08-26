Окружающий мир и история: подборка обучающих игр для школьников

Игровые компании выпускают не только развлекательные продукты, но и познавательные, сообщил gorod55.ru. Игры устанавливаются на персональный компьютер. Редакция подготовила подборку лучших предложений.

По информации издания, некоторые компьютерные игры позволят ребенку изучить историю и географию. Обычно разработчики выбирают определенный значимый исторический период, чтобы во время игры ребенок детально изучил его. Например, эпоха существования СССР, Великая Отечественная война, обстановка в мире перед Первой мировой. Город55 предлагает родителям обратить внимание на следующие игровые продукты: «Hearts of Iron IV» (12+), «Ages of Conflict: World War Simulator» (12+), «Age of History II» (12+).

По данным издания, изучение окружающего мира при выборе правильного контента также может проходить во время игры в компьютер. Школьник узнает о теории эволюции, об исторических концепциях развития видов, о зарождении жизни. К таким продуктам Город55 отнес игру «Spore» (12+), аналогов которой на данный момент нет.

«Аналогов у этой игры до сих пор нет. Правда, в 2019 году выходила "Ancestors: The Humankind Odyssey" (18+), посвященная эволюции обезьян в людей. Но, на наш взгляд, она слишком жестокая и куда более однообразная», — сообщил gorod55.ru.

По данным издания, привить вкус к красивой архитектуре и помочь в ее изучении позволит серия игр «Dark Souls» (16+), а разобраться в особенностях инженерии — «Garry's Mod» (12+). Любовь к чтению может привить игра «Disco Elysium» (16+).

