Эксперт Боева назвала сигналы того, что школа не подходит ребенку

Выбор школы способен оказать глубокое влияние не только на академические успехи, но и на эмоциональное благополучие ребенка. Как отмечает основатель сети билингвальных школ Discovery Виктория Боева, образовательная среда играет ключевую роль в формировании мотивации, самооценки и даже физического здоровья ученика. Игнорирование тревожных сигналов может привести к серьезным последствиям для развития личности. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, одним из наиболее явных индикаторов проблем является потеря интереса к учебе или нежелание идти в школу. Однако часто стресс проявляется менее очевидно — через частые головные боли, нарушения сна, хроническую усталость или повышенную тревожность. Эти симптомы, особенно если они сохраняются долгое время, часто свидетельствуют о неблагоприятной атмосфере в классе, давлении со стороны учителей или даже случаях буллинга.

Эксперт подчеркнула, что важным аспектом является соответствие учебной нагрузки способностям ребенка. Слишком сложная программа ведет к стрессу и потере уверенности в себе, а слишком легкая — к скуке и снижению мотивации. Но еще опаснее — отсутствие диалога с педагогами. Когда учителя игнорируют вопросы ученика или подавляют его инициативу, у ребенка может сформироваться установка, что его мнение не имеет значения. Это напрямую влияет на личностное развитие, приводя к пассивности, апатии и заниженной самооценке.

По ее мнению, ключевым фактором является наличие «значимого взрослого» в школе — педагога, который становится примером и доверенным лицом. Если таких отношений не складывается, ребенок ощущает одиночество и отчуждение, что подрывает его чувство безопасности и желание учиться. Не менее важно ценностное соответствие между семьей и школой. Когда образовательное учреждение культивирует жесткую конкуренцию и дисциплину, а дома поддерживаются открытость и уважение к личности, у ученика возникает внутренний конфликт, который может привести к отчуждению от собственных эмоций и убеждений.

