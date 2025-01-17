Заходить по шею и в удобной обуви: названы правила окунания в прорубь на Крещение

Эксперты назвали четыре основных правила погружения в воду на Крещение, которые позволят организму благоприятно адаптироваться к холодной воде, сообщил properm.ru.

Первое правило — подобрать подходящую обувь. До проруби рекомендовано дойти в ботинках или шерстяных носках. Заходить в прорубь важно в обуви, которая устойчивая и не скользит. Подойдут также специальные резиновые тапки, которые защищают ноги от порезов.

Издание указывает на второе правило — окунаться рекомендовано по шею. Заходить в воду необходимо ногами. Нырять не стоит. В противном случае сосуды головного мозга могут рефлекторно сузиться, что в некоторых случаях отражается на плохом самочувствии.

По данным Properm.ru, третье правило — находиться в воде рекомендовано не более одной минуты. Это оптимальное время, чтобы не получить переохлаждение организма. Четвертое правило — после ныряния важно растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чая. Напиток может быть фруктовым и ягодным.

«Лестница для спуска в воду должна быть устойчивой. Желательно для подстраховки опустить в воду край толстой веревки с узлами, чтобы помочь купающимся при выходе из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу», — сообщил properm.ru.

Издание отметило важность консультации с врачом до обряда купания. Погружение в холодную воду увеличивает нагрузку на сердце, учащает пульс и повышает кровяное давление. Окунаться стоит исключительно в местах, которые были предварительно оборудованы специалистами из МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатель призвал россиян готовиться к обряду купания на Крещение.