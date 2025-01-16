Спасатель призвал россиян готовиться к обряду купания на Крещение

Ростовский спасатель Артем Белков высказал мнение, что для совершения обряда в Крещение организм необходимо подготовить, сообщила rostovgazeta.ru.

По мнению эксперта, важно купаться исключительно в специально подготовленных местах. В каждом регионе населению заранее сообщают о зонах, где будут дежурить спасатели.

«Основное правило безопасного крещенского купания — делать это только в специально подготовленном месте», — отметил эксперт.

Спасатель Артем Белков отметил важность контроля своих ощущений во время обряда купания. В случае появления неприятных ощущений, рекомендовано прекратить окунание. В воде не стоит задерживаться более двух минут. Категорически запрещено допускать переохлаждение организма. Эксперт отметил, что ледяная вода может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что в связи с теплой зимой во многих регионах России лед не окреп до такой степени, чтобы его можно было пробурить для крещенских купания. Некоторые субъекты приняли решение об отмене празднования Крещения. Другие регионы сообщили об открытии купелей. В их числе оказались некоторые округи Подмосковья.

Ранее сообщалось, что подмосковный врач Давыдов рассказал, как окунуться в прорубь без вреда для здоровья.