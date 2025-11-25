Окурок с балкона попал в детскую коляску в Ногинске: какие штрафы грозят за нарушение

В подмосковном Ногинске зафиксирован опасный инцидент, который мог привести к серьезным последствиям. Очевидец опубликовала в соцсетях видео, на котором запечатлен тлеющий окурок, упавший с балкона прямо в детскую коляску, сообщил REGIONS.

По информации очевидца, женщина в этот момент проходила мимо с ребенком. К счастью, возгорания удалось избежать лишь благодаря своевременному обнаружению опасности.

«Выбрасывание окурков из окон или с балконов многоквартирных домов квалифицируется как нарушение санитарных и противопожарных норм, что влечет за собой административную ответственность», — пояснил изданию REGIONS практикующий адвокат Иван Баранов.

За подобные нарушения действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, продолжил эксперт. Размер штрафа за выброс непотушенных сигарет в общественных местах может достигать 5 тыс. руб. При наличии отягчающих обстоятельств, таких как создание угрозы пожара или причинение вреда здоровью, сумма взыскания может быть увеличена.

«Так, если выброшенный окурок привел к незначительным последствиям (например, попаданию в детскую коляску без последующего возгорания), штраф все равно может быть применен в минимальном размере», — добавил специалист.

Адвокат Баранов пояснил, что в случае, когда брошенный окурок становится причиной крупного пожара, причинения значительного ущерба или гибели людей, наступает уголовная ответственность. Если следствие докажет умысел или грубую неосторожность виновного, ему может грозить наказание по статье об умышленном уничтожении имущества или статье об уничтожении имущества по неосторожности.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья может получить срок за справление нужды в лифте.