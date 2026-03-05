Окурок ценой в жизнь: в поселке Трудармейский мужчина сгорел в собственном доме
СК Кузбасса проверяет смертельный пожар в поселке Трудармейский 4 марта
Фото: [Медиасток.рф]
В Прокопьевском муниципальном округе следователи выясняют обстоятельства гибели человека при возгорании жилого дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.
Сообщение о происшествии поступило вечером 4 марта 2026 года — около девяти часов вечера огнеборцы тушили пожар на улице Зеленой в поселке Трудармейский. После ликвидации открытого пламени внутри дома было обнаружено тело 61-летнего хозяина. Мужчина не подавал признаков жизни.
Специалисты уже провели осмотр места происшествия с участием экспертов, опросили возможных очевидцев. По предварительным данным, роковую роль сыграло курение — вероятнее всего, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Что касается причины смерти, предварительная версия — отравление угарным газом.
Для установления всех деталей трагедии назначен комплекс судебных экспертиз, включая пожарно-техническую. Она должна точно определить очаг возгорания и причины, по которым огонь распространился по дому.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности.