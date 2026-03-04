Спасатели Подмосковья напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Работники пяти пожарно-спасательных частей провели профилактические беседы в Кашире, Серпухове, Ступино и Серебряных Прудах.

Жителям напомнили, что в большинстве случаев пожары в домах происходят из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования электрического оборудования.

Граждан призвали установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель и купить огнетушитель. Также они подчеркнули, что следует регулярно проверять исправность электропроводки.

Особое внимание уделили беседам с родителями. Их призвали разъяснить детям правила безопасного поведения. Кроме того, специалисты напомнили о правилах безопасности при топке печей и использовании газового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения.