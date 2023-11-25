Олаф Шольц рассказал, как бюджетные проблемы ФРГ отразятся на помощи Украине

Канцлер Олаф Шольц признал, что ФРГ испытывает бюджетные проблемы, но Германия продолжит оказывать финансовую поддержку Украине, сообщает ТАСС .

«Мы будем дальше поддерживать Украину», - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц

С таким заявлением канцлер ФРГ выступил на региональном съезде Социал-демократической партии Германии. Спикер отметил, что Германия заинтересована в смягчении экономических проблем, которые возникли у Украины из-за СВО.

Олаф Шольц также заявил, что сплочение населения Германии - одна из приоритетных задач правительства. Не менее важным остается развитие промышленного потенциала страны. Запланирована работа по модернизации многих предприятий.

Распределение бюджета ФРГ стало поводом для беспокойства оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Политики подали в суд, требуя признать действия правительства неправомерными. Так, во время пандемии кабинет принял решение перераспределить деньги из одного фонда в другой. По данному поводу начались судебные разбирательства. Суд признал претензии истцов оправданными.

Германия оказывает масштабную поддержку Украине. Она занимает второе место после США по финансированию Киева.

Ранее Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть Украине все освобожденные армией РФ регионы.