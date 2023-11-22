Шольц: Я призвал к тому, чтобы Путин вывел войска с территории Украины

Немецкий Канцлер Олаф Шольц обратился к Путину и попросил вывести войска с Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Владимир Путин впервые с начала спецоперации присутствовал на встрече лидеров стран G20. Общение глав государств прошло в формате онлайн. Во время общения к российскому президенту обратился канцлер Германии. Шольц попросил Путина остановить вмешательство в дела Украины и вывести войска с ее территории. Он настоял на завершении спецоперации.

Также немецкий канцлер заявил, что Германия хочет установления «длительного и справедливого мира» на Украине. По его мнению, ситуация должна быть урегулирована с учетом Устава ООН.