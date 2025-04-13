Олег Газманов рассказал, как спасся во время пожара на студии в Москве

Народный артист РФ Олег Газманов в своем телеграм-канале поделился подробностями, как в воскресенье, 13 апреля, оказался в горящем здании.

Олег Газманов пояснил, что должен был принять участие в фотосессии. Он признался, что не очень хотел посещать данное мероприятие.

«И как чувствовал! На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!» — написал певец Газманов.

Помощница народного артиста в беседе с SHOT поделилась подробностями инцидента. Она рассказала, что фотосъемку приурочили Дню великой победы. Здание фотостудии расположено в Москве. По ее словам, команда народного артиста своевременно эвакуировалась. Никто не пострадал. Певец заехал ненадолго домой. После отправился в другую студию.

Народный артист написал, что сначала недооценил масштаб пожара. Он, как и члены команды, эвакуировался и уехал на автомобиле. Однако позже выяснилось, что эвакуация шла в дыму. Находившиеся в здании люди не могли сразу найти выход из-за едкого дыма. Началась паника. Людям было тяжело дышать.

По информации Газманова, часть аппаратуры, необходимой для фотосъемки, пострадала вследствие пожара. Некоторые выскочили из здания в последний момент. Девушки-фотографы пытались сохранить оборудование.

«Но, самое главное, все живы!» — написал Газманов.

Олег Газманов поблагодарил пожарных за то, что они оперативно прибыли на место происшествия и устранили возгорание. В противном случае могли пострадать люди и дорогостоящая техника.

Ранее сообщалось, как Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу.