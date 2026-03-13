Ольха, береза и липа атакуют: терапевт Пятикова составила карту аллергенной опасности в Подмосковье

Лидером по концентрации опасных аллергенов станет западное направление области, считает эксперт. В зону риска попадают Рузский, Одинцовский, Можайский и Волоколамский округа, а также Истра и Красногорск. Здесь широко распространены осина, ольха и береза — их пыльца легко подхватывается ветром и подолгу задерживается в воздухе.

В южных муниципалитетах — Подольске, Домодедове, Кашире, Ступине и Серпухове — к этим растениям добавляются черемуха и липа, отметила эксперт. Их активное весеннее цветение создает дополнительную нагрузку на иммунитет людей, чувствительных к пыльце.

«Чаще всего пыльца переносится ветром с южных и центральных округов Подмосковья, а сухая и ветреная погода повышает ее концентрацию, тогда как дождь, напротив, временно „смывает“ пыльцу из воздуха», — пояснила Пятикова.

На севере региона, в частности в Солнечногорске, Дмитрове, Клину, Дубне и Лобне, берез немного меньше, но и там ситуация остается напряженной. Смешение пыльцы разных видов делает воздух опасным даже для тех, кто обычно переносит цветение легче, прогнозирует эксперт.

По словам специалиста, в группе особого риска — пациенты с поллинозом, бронхиальной астмой и хроническими ринитами. Однако важная оговорка: даже проживание в относительно благополучном районе не гарантирует защиты, так как пыльца быстро распространяется по всему региону.

«Если вы знаете о своей склонности к аллергии, по возможности ограничьте пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно утром и днем, когда концентрация пыльцы максимальна. Мы рекомендуем носить очки и маску, после прогулок сразу принимать душ и переодеваться, а проветривать жилье в поздние вечерние и ночные часы: это простые меры, которые реально снижают риск обострения и помогают пережить сезон цветения без тяжелых приступов», — отметила врач.

Ранее терапевт Тарасов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил о вероятном обострении гастрита в марте.