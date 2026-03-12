Аллергия — не самое страшно: какие болезни обостряются в марте

Перепады температуры, нехватка витаминов и ослабленный после зимы иммунитет могут провоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

По словам специалиста, весной организм проходит период адаптации, поэтому старые проблемы со здоровьем могут напоминать о себе чаще. Тарасов объяснил, что в это время года часто обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности гастрит и язвенная болезнь.

«Это связано с изменением режима питания, стрессом, общим ослаблением организма после зимы. Желудок начинает вырабатывать больше соляной кислоты с увеличением светового дня, в рационе появляется больше сырых овощей и фруктов, слизистая раздражается», — отметил врач.

Одной из самых распространенных сезонных проблем остаются аллергические реакции. Весной начинается активное цветение растений, и у людей, чувствительных к пыльце, появляются характерные симптомы.

«Из-за перепад температур и влажности, а также сезонных простудных заболеваний обостряется бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Поллиноз, сезонную аллергию на пыльцу, тоже никто не отменял. Она обычно проявляется насморком, чиханием, слезотечением и заложенностью носа», — рассказал Тарасов.

Терапевт добавил, что в межсезонье повышается нагрузка и на сердечно-сосудистую систему. Резкие изменения температуры и атмосферного давления особенно тяжело переносят люди с гипертонией.

«Весной часто наблюдаются скачки атмосферного давления, которые вызывают спазм сосудов и повышение артериального давления, повышается нагрузка на сердце и появляется риск инфаркта или инсульта, учащаются жалобы на головные боли и слабость», — пояснил врач.

Несмотря на потепление, риск простудных заболеваний весной также остается высоким. Тарасов отметил, что многие люди слишком рано переходят на легкую одежду, что может привести к переохлаждению.

Тарасов посоветовал ограничить вредную пищу, алкоголь и кофе, соблюдать режим сна, не забывать о физической активности и обращаться к специалистам для профилактического осмотра, если есть хронические заболевания. Врач поможет вовремя скорректировать лечение и избежать обострений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал сезон активности клещей.