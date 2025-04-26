Олимпийская чемпионка и мама двух детей стала победительницей конкурса «Краса Подолья — 2025»

В администрации сообщили, что мероприятие организовал Центр моды и дизайна Натальи Советской. Наталья рассказала, что цель конкурса — выбрать красивую девушку, которая отличается сильными чертами характера. Она напомнила, что конкурс имеет социально-патриотическую ориентированность. Для организаторов важно, чтобы победительница стала примером для подрастающего поколения. При подготовке к мероприятию организаторы вдохновлялись конкурсом «А ну-ка девушки».

«Победительница прошлогоднего конкурса Екатерина Синодкина, которая сейчас находится с гуманитарной миссией на Донбассе. Там она организовала курсы самообороны для девочек», — рассказала Наталья Советская.

В администрации отметили, что в конкурсе приняли участие девять жительниц округа в возрасте от 24 лет до 41 года. Им предстояло продемонстрировать свои таланты: исполнить танец, показать кулинарные навыки и дефиле, а также рассказать о своих увлечениях.

«По итогам конкурса титул «Краса Подолья» получила Юлия Гущина — олимпийская чемпионка по легкой атлетике. Мама двоих сыновей», — сообщили в администрации.

Жюри также наградило женщин, которые завоевали титулы «Мисс домашний очаг», «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс предприимчивость». Участницы занимают активную общественную позицию и успевают реализовываться в роли мам и жен. В рамках мероприятия прошел показ мод. Все деньги от продажи билетов будут направлены на помощь участникам спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье впервые прошел фестиваль «Кухня красоты».