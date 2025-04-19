В Подмосковье впервые прошел фестиваль «Кухня красоты»

В администрации отметили, что фестиваль состоялся в фудхолле «Центральный». Для жительниц округа подготовили четыре зоны. На одной из них прошла выставка мастера салонов красоты. Специалисты оказали желающим экспресс-услуги. Каждая гостья могла получить профессиональную консультацию.

В администрации рассказали, что на другой локации психологи проводили арт-терапии. Принять участие мог каждый, кому интересна данная тема. Кроме того, для гостей мероприятия организовали лекции, посвященные бизнес-тематике.

По данным издания, для жительниц округа подготовили маркет, где был презентован большой выбор косметической продукции. Гости узнали о секретах ухода и хендмейда. Интересными оказались мастер-классы по дизайну ногтей, прическам и макияжу.

«Нам хотелось организовать мероприятие, которое поближе познакомит жителей с мастерами. Хочется помочь развиваться малому и среднему бизнесу салонов красоты и доказать, что для получения качественной услуги не обязательно ездить в Москву», — подчеркнула организатор фестиваля, коуч ICF Евгения Оксюк.

В администрации уточнили, что консультации, лекции и мастер-классы были представлены в рамках основной программы. Для создания особенной атмосферы для подольчан выступали музыкальные группы. В рамках фестиваля провели розыгрыш подарков.

Ранее сообщалось, что подольская молодежь приняла участие в кадетском балу.