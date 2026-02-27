Оливье, шуба и «Гнездо глухаря»: названы самые популярные блюда из супермаркетов в 2025 году

Заместитель директора по маркетингу сети «Командор» Виктор Бахов высказал мнение, что рынок готовой еды в рознице демонстрирует уверенный рост уже несколько лет, сообщил prmira.ru.

По прогнозу эксперта, тенденция сохранится и в обозримом будущем. Основные драйверы — удорожание услуг общепита и стремление людей упростить повседневный быт.

«Причин роста сегмента готовой еды несколько. Во-первых, растет средний чек в ресторанах и кафе, что делает этот вид досуга менее доступным для среднестатистического потребителя», — отметил эксперт.

Виктор Бахов считает, что постоянные посетители кафе и ресторанов все чаще ищут более доступные варианты, которые позволяют экономить и время, и деньги. На этом фоне покупка готовых блюд прямо в супермаркете становится вполне достойной заменой походу в общепит.

Еще одна причина популярности такого формата — запрос на упрощение повседневной жизни, считает специалист. Особенно ярко этот тренд проявляется у молодежи, которая ценит комфорт и не хочет тратить лишние часы на готовку. Готовая еда в магазинах как раз вписывается в эту философию: быстро, удобно и без лишних хлопот.

«Молодые люди, начинающие самостоятельную жизнь, зачастую не обладают достаточными кулинарными навыками. Это связано с тем, что многие представители поколения Z получили меньше практических уроков приготовления пищи в детстве. В результате они склонны выбирать готовую еду из магазинов, начиная с ранних этапов взрослой жизни», — поделился мнением заместитель директора по маркетингу.

По итогам 2025 года десятка самых популярных блюд собственного производства сети магазинов, где работает эксперт, выглядит так: неизменные лидеры праздничного стола — винегрет, селедка под шубой и оливье — уверенно держатся в рейтинге.

В списке также оказались салат «Гнездо глухаря», печеные пирожки и мини-пицца. Из горячих позиций покупатели чаще всего выбирали куриное филе в сырной корочке, цыпленка-бройлера гриль, жареного минтая и классическое картофельное пюре.

«Большинство продаж в сегменте готовой еды в компании приходится на домашнюю кулинарию, к которой большинство привыкло с детства: салаты и горячие блюда», — прокомментировал эксперт.

Ранее сотрудник точки общепита рассказал, что из-за подорожания продуктов в шаурме могут заменить филе на куриное бедро.