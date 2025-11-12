Оливин, пироксен и возраст 4,5 млрд лет: что узнали ученые о метеорите, пролетевшем над Подмосковьем?

Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН рассказали, что 27 октября 2025 года жители разных регионов, в том числе и Подмосковья, видели метеорит, сообщил REGIONS.

Ученые пришли к подобному мнению после анализа фрагментов, найденных в районе границы Тверской и Новгородской областей. Сам объект упал в поселке Брейтово Ярославской области. Жители Дубны, Дмитрова, Клина и других населенных пунктов Московской области стали свидетелями огненного болида, который сохранялся на протяжении 35 секунд.

Согласно данным первичного исследования, обнаруженное небесное тело классифицировано как обыкновенный хондрит группы LL6. Данная категория представляет наиболее часто встречающуюся разновидность каменных метеоритов, достигающих земной поверхности. Их химический состав преимущественно включает силикатные соединения — оливин, пироксен и плагиоклаз, при минимальной концентрации металлических компонентов (железа и никеля). В настоящее время образцы переданы для комплексного анализа в специализированную лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, где будут проведены детальные исследования.

«Что касается радиации — да, некоторые метеориты могут быть слегка радиоактивными, но это связано не с их внутренним строением, а с космическим облучением во время долгого пути через пространство. Однако уровень активности у них ничтожно мал и совершенно безопасен для человека. Хондриты — это не урановые руды и не отходы ядерных реакторов. Это просто древние космические камни, которые можно брать в руки без страха», — объяснил астроном-любитель из Дубны Федор Михайлов.

Ранее сообщалось, что жительница Новгородской области выставила на продажу осколок метеорита, пробивший крышу ее дома.