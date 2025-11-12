Жительница Новгородской области выставила на продажу осколок метеорита, пробивший крышу ее дома

В России появилось необычное предложение на рынке — продается подлинный фрагмент метеорита. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, уникальный лот представляет собой часть космического тела, которое недавно наблюдали жители нескольких регионов страны.

Небесного гостя весом 400 граммов обнаружили в поселке Окуловка Новгородской области. Метеорит с такой силой упал на Землю, что пробил крышу частного жилого дома.

Хозяйка поврежденного строения распорядилась космической находкой прагматично: 20% осколка она передала ученым для исследования, а оставшуюся, большую часть, решила выставить на продажу. Теперь любой желающий может приобрести кусочек небесного тела, имеющего не только научную, но и коллекционную ценность.

Ранее сообщалось, что в Сети начали продавать обломки московского метеорита.