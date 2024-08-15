Омбудсмен Гайворонский: выкладывать в сеть педагогический процесс недопустимо

Председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский считает правильным решение забирать у школьников мобильные телефоны на время их пребывания в учебном заведении, сообщил rostovgazeta.ru.

Эксперт аргументировал свою точку зрения. Он пояснил, что гаджеты отвлекают детей. Они переписываются с друзьями на уроках и переменах, смотрят развлекательные видео, играют. В некоторых школах Ростова у школьников начали забирать телефоны еще в прошлом учебного году. Положительный эффект очевиден. Ребята стали внимательнее. Они привыкли сдавать телефоны по утрам.

Кроме того, в сети часто появляются видео, которые компрометируют педагога. Школьники снимают на камеру какой-либо инцидент. Однако во время разбирательств нередко выясняется, что фраза была вырвана из контекста. Отсутствие телефонов на уроках решит эту проблему.

«Учебный процесс — это не общественное место для публичных обсуждений. Недопустимо снимать на видео и выкладывать в сеть педагогический процесс», — сообщил RostovGazeta эксперт Гайворонский.

Современные дети часто копируют поведение блогеров. С юных лет начинают снимать свой обыденный день в школе. В кадр также попадают и другие школьники, что может нарушать их права. Подобное времяпровождение вредно для детской психики.

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