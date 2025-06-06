Омбудсмен оценил введение единого списка книг для внеклассного чтения в Ростове

Минпросвещения подготовило единый перечень книг для внеклассного чтения в школах Ростова-на-Дону, сообщила rostovgazeta.ru. Омбудсмен Владимир Гайворонский рассказал, в чем преимущество подобного решения.

Председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский положительно оценил подобную инициативу. Эксперт рассказал, что в начале лета родители начинают думать, какую литературу предложить своим детям для чтения на каникулах. Теперь проблема решена.

По словам омбудсмена, раньше многие городские школы составляли список литературы. Учителя делали это по собственному усмотрению. Теперь есть единый перечень, актуальный для школьников Ростова. Гайворонский считает, что список можно расширять внесением произведений земляков дончан.

По мнению эксперта, не стоит переживать, что единый перечень не будет соответствовать потребностям школьников. Главная задача педагогов в том, чтобы у ребят проявился интерес к книгам. Дети и подростки во время чтения расширяют кругозор, благодаря чему меняется понимание окружающего мира и мировоззрение.

Ранее сообщалось, что сестры из Курской области Артемовы назвали секрет популярности своих книг среди детской аудитории.