Омич Николай показал фото свалки свиных туш и голов в лесополосе

Житель Омской области Николай рассказал, что лесополосе в Октябрьском округе неизвестные организовали несанкционированную свалку свиных туш и голов, сообщил gorod55.ru.

Читатель Города55 сообщил, что свалка образовалась между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая в Октябрьском округе. Свиные туши и головы сложены в мешки. Мужчина предоставил Городу55 фото свалки.

«Устроили скотомогильник среди города», — отметил местный житель Николай.

Редакция проверила локацию при помощи онлайн-карты. Вблизи предполагаемого места свалки расположены различные промышленные предприятия и жилые застройки. В Управлении Россельхознадзора по Омской области Городу55 подтвердили, что подобные находки свидетельствуют о нарушении закона РФ. Они считаются опасными биологическими отходами.

«Утилизация <> должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах», — сообщили в ведомстве.

За нарушения правил предусмотрены штрафы, размер которых для физических лиц достигает 5 тыс. руб., для должностных — 40 тыс. руб., для предпринимателей — 700 тыс. руб. Редакция намерена разбираться в данном вопросе и далее. Информация отправлена в региональное Минприроды.

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