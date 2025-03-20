Омича привлекли к ответственности за переломы и сотрясение мозга у сына

В Омской области вынесли приговор 40-летнему многодетному отцу за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему сыну, сообщил gorod55.ru.

В пресс-службе омской полиции поделились подробностями инцидента, который произошел в сентябре 2024 года. Семья проживает в частном секторе. Глава семейства направился в хозяйственное помещение, чтобы наточить нож. Восьмилетний ребенок в это время гулял во дворе с собакой. Мужчина нарушил правила бытовой техники безопасности. Он использовал диск неподходящего размера. Шлифовальный диск разломился. Его детали разлетелись по двору. Фрагмент диска попал в голову ребенка.

По данным ведомства, мужчина не отрицал вины. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб левого глазного яблока, многочисленные переломы и сотрясение. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Всего в семье воспитывается четверо детей.

«Мировой судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — указано в сообщении.

По данным ведомства, суд постановил приговорить отца пострадавшего несовершеннолетнего к наказанию в виде 100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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