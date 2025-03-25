Омичей возмутило решение частных клиник ввести запрет на аборты

По данным издания, в Омске девять частных клиник приняли решение о запрете проведения операции по прерыванию беременности в рамках действия в регионе закона о запрете склонения к абортам. Местные жители активно обсуждают инициативу в телеграм-канале «Город55».

По данным издания, многие горожане уверены, что найдутся специалисты, которые согласятся провести аборт в домашних условиях. Последствиями принятого закона станут проблемы со здоровьем женщин. Омичи не исключат увеличение количества смертности молодых женщин.

В комментариях горожане высказывают мнение, что аборт — это личное решение современной женщины. Женщина, которая решит прервать беременность, будет искать альтернативные варианты. Горожане напомнили, что в последнее время участились случаи, когда женщины рожают в общественных местах и бросают новорожденных.

«После таких запретов участятся случаи убийства новорожденных детей. И так уже столько случаев: то в туалете родила и оставила его там, то в мусопровод выкинула, то на помойку. Они, видимо, этого добиваются», — написал подписчик телеграм-канала «Город55».

По данным издания, некоторые горожане поддержали решение частных клиник. По их мнению, россиянам стоит более ответственно подходить к созданию семьи и рождению детей. Омичи считают, что многие случаи незапланированной беременности связаны с незащищенными актами.

Ранее сообщалось, что сумма штрафа за «склонение» к аборту в Красноярском крае достигает 200 тыс. руб.