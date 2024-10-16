Омичи массово продают редкие вещи советской эпохи

На платформе Авито жители Омска разместили большое количество объявлений (более 25 тыс.) о продаже предметов периода СССР, сообщил gorod55.ru.

Омичи продают платья времен СССР. Стоимость товаров достигает 1,5 тыс. руб. Представлены различные фасоны из полиэстера, шелка и шифона. Вторым популярным товаром на сайте является хрусталь. Предложены рюмки и графины, вазы и конфетницы. Состояние товаров различное. На некоторых предметах встречаются трещины. Хрусталь в первую очередь интересует коллекционеров и любителей ретро. Цены варьируются от 250 руб. до 1 тыс. руб.

Встречаются также инструменты. Омичи предлагают купить советские молотки и топоры. На некоторых товарах присутствует необычные рисунки. За 800 руб. предложена сковородка с крышкой из алюминия.

«Среди электроники можно встретить калькуляторы советского времени, такие как «Искра» и «Электроника», — обратил внимание корреспондент Города55.

Некоторые предметы, предложенные для продажи, находятся в рабочем состоянии. Например, экземпляр советского инерционного велотренажера «Здоровье» был тщательно подготовлен к продаже. В нем заменили старые детали на новые. Следы ржавчины отсутствуют.

На сайте представлен широкий ассортимент детских игрушек, новогодних елочных украшений и книг. Встречаются также необычные объявления. Например, россиянин продает набор спичек «Ботанический сад». На каждом коробке изображен велосипед. Продавец сообщил, что набор полностью укомплектован.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ отменит все законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года.