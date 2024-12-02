Омичи оставляют положительные отзывы о больницах региона

Горожане оставляют преимущественно положительные отзывы о работе больниц. В первую очередь пишут слова благодарности персоналу. Кроме того, обращают внимание на состояние здания, наличие необходимого оборудования, качество предоставляемого питания. В сервисе встретился также комментарий с благодарностью охраннику, который приветливо встречает всех посетителей больницы.

«Здесь уверенно, спокойно, пару нужных вопросов, заполнения документов и мы на нужном этаже! Такая организация работы, выше всех похвал», — написала в своем отзыве о Клинической офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева Надежда.

Некоторые омичи признаются, что не привыкли к хорошему отношению в больницах. Одна из пациенток на правах анонимности оставила отзыв об Инфекционной клинической больнице №1 им. Д. М. Далматова. Она призналась, что медучреждение «сломало все стереотипы»: вежливыми были все сотрудники, а в помещениях всегда было чисто. Омичка Наталия оставили отзыв об этой же больнице. Женщина отметила, что чувствовала душевное отношение к себе во время пребывания в учреждении.

«Душка-охранник, великолепная медсестра, проводящая исследование, которая все до деталей объяснила и помогла сделать как надо. Регистратор любезная, приятная», — написала Наталия.

Ранее сообщалось, что около 60 устаревших рентген-аппаратов заменили в Подмосковье в 2024 году.