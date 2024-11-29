Около шестидесяти устаревших рентген-аппаратов заменили в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в медучреждениях Подмосковья заменили заменили 59 устаревших рентген-аппаратов, их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, например, недавно новое оборудование ввели в работу в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ), на его закупку направили более 37 миллионов рублей.

«Для проведения качественной и быстрой диагностики необходимо современное оборудование, которым мы продолжаем оснащать наши медучреждения. Для этого в регионе реализуется программа по замене медтехники, не отвечающей требованиям», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новая техника позволяет проводить исследования пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата и травмами конечностей. С их помощью врачи смогут получать качественные изображения при низкой лучевой нагрузке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.