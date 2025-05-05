Омичи предлагают поднять дороги на метр и заасфальтировать их

В региональном Минтрансе сообщили, что около половины омских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Проблема особенно остро чувствуется, когда в весенний и осенний период времени часто идут дожди.

По информации издания, жители региона оставляют много жалоб в соцсетях. Жители омских сел отметили, что на майские выходные к своим родным приехали студенты. Молодым людям приходится добираться домой на тракторах. Остальной транспорт не способен преодолеть препятствия, которые встречаются на дорогах.

«Жители сталкиваются с серьезными трудностями: невозможно вовремя доехать до больницы в экстренных случаях, затруднен доступ к продуктам и другим необходимым услугам», — бьют тревогу жители Омской области.

По данным издания, жители Оконешниковского района также оставляют жалобы. Они пишут, что в не в каждом селе есть школа. Дети вынуждены добираться в другие населенные пункты. Кроме того, у жителей региона возникают сложности, когда им необходимо добраться до больницы. Люди уверены, что главная причина разрушенных дорог — грунтовые воды. Они находятся близко к поверхности. Жители уверены, что необходимо сначала на метр поднять дорогу, а только потом асфальтировать ее.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе.