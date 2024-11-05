Небольшое потепление и дожди со снегом: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю

Дожди и небольшое потепление ожидают жителей Москвы и Подмосковья до конца рабочей недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в среду, 6 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег.

«Температура воздуха в ночное время в столице от -4 до -2 градусов, в области — от -7 до -2. Днем небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и снега, вечером переходящие в мокрый снег. Температура в Москве +1…+3 градуса, в регионе от 0 до +5 градусов. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду. Ночью и утром возможна гололедица», — рассказал Ильин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В четверг, по прогнозу эксперта, также облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой дождь.

«Температура в столице ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6. В регионе 0…+5 градусов ночью и +2…+7 днем. Ветер западный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду», — добавил Ильин.

В последний рабочий день на этой неделе, 8 ноября, ожидаются облачная погода и небольшой дождь как в ночное, так и в дневное время.

«В Москве ночью +2…+4, днем +5…+7 градусов. В Подмосковье 0…+5 ночью и +3…+8 днем. Ветер западный, северо-западный. По силе — 6-11 метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее стал известен самый популярный регион для глэмпинга в России — и там недорого.