Омичка, хранившая труп ребенка на балконе, признана вменяемой

Расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Омска, которая на протяжении четырех месяцев хранила на балконе труп своего ребенка, завершено, сообщает gorod55.ru .

Инцидент произошел около года назад. Отец ребенка посчитал подозрительным, что женщина отказывалась показать ему малыша через несколько месяцев после его рождения. Мужчина не проживал с семьей. Омичка рожала дома, поэтому у медиков не наблюдалась. Отец обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Они нашли на балконе труп младенца. Против матери ребенка завели уголовное дело. Ее трехлетнюю дочь передали органам опеки.

В настоящее время расследование завершено. Проведенные экспертизы свидетельствуют о вменяемости жительницы Омска. Смерть младенца наступила естественным образом. Насильственных действий женщина не совершала. Необходимости в принудительном лечении нет. Дело закрыли, а женщину оправдали.

Жительнице Омска позволили забрать из органов опеки свою дочь. Ближайшее время она обязана регулярно посещать психолога.

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