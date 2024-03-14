Омичка, хранившая труп ребенка на балконе, признана вменяемой
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Расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Омска, которая на протяжении четырех месяцев хранила на балконе труп своего ребенка, завершено, сообщает gorod55.ru.
Инцидент произошел около года назад. Отец ребенка посчитал подозрительным, что женщина отказывалась показать ему малыша через несколько месяцев после его рождения. Мужчина не проживал с семьей. Омичка рожала дома, поэтому у медиков не наблюдалась. Отец обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Они нашли на балконе труп младенца. Против матери ребенка завели уголовное дело. Ее трехлетнюю дочь передали органам опеки.
В настоящее время расследование завершено. Проведенные экспертизы свидетельствуют о вменяемости жительницы Омска. Смерть младенца наступила естественным образом. Насильственных действий женщина не совершала. Необходимости в принудительном лечении нет. Дело закрыли, а женщину оправдали.
Жительнице Омска позволили забрать из органов опеки свою дочь. Ближайшее время она обязана регулярно посещать психолога.
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