Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии младенца, которого госпитализировали с переломами

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в своих соцсетях рассказала о состоянии 1,5-месячного младенца, который попал в больницу с множественными переломами ребер, рук, ног и ключицы.

По словам Ксении Мишоновой, ребенку уже сделали несколько операций. Врачи говорят, что малыш быстро восстановится и будет крепким.

«По версии следствия, увечья малышу нанесли мать и ее сожитель. Сейчас мать задержана. <…> Мне она сказала, что могла сломать руки, когда надевала сыну комбинезон. Но я в это не верю», — написала омбудсмен.

Напомним, ребенок попал в больницу в начале марта. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.