Омичка отсудила 700 тысяч рублей компенсации за падение с лестницы в ТЦ

Жительница Омска упала с лестницы в ТЦ «Фестиваль Сити». После длительного лечения и восстановления она обратилась в суд с требованием моральной компенсации и возмещения денег за расходы на лекарства. Иск удовлетворили, сообщает gorod55.ru .

Суд обязал ТЦ выплатить потерпевшей 700 тысяч рублей. В июне 2022 года она травмировалась на лестнице из-за отсутствия перил. Девушка споткнулась о противоскользящий профиль. У нее диагностировали перелом. После длительного периода реабилитации ходить самостоятельно омичка не может.

Администрация ТЦ предлагала девушке согласиться на мирное урегулирование конфликта. Ей бы выплатили компенсацию, но девушка должна была отказаться от заявлений о несоответствии лестницы требованиям правил безопасности. Девушка отказалась.

Суд установил, что посетительница ТЦ вела себя аккуратно и не виновата в том, что споткнулась. При установлении суммы компенсации учитывали расходы на лечение, восстановление и невозможность работать в период адаптации.

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