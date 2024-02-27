Девятилетний мальчик разбился в Омске, покатавшись по перилам в многоэтажке

Ученик младших классов вместе со своим старшим братом решил покататься по перилам в жилом многоэтажном доме. Он упал в лестничный пролет и погиб. Об этом сообщил ТАСС .

ЧП произошло еще 22 февраля в одном из подъездов многоэтажного дома по улице Молодогвардейцев.

«Учащийся третьего класса вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы. В результате девятилетний мальчик сорвался с перил и упал вниз с высоты», - заявили по этому поводу правоохранители.

Мальчик в результате падения с шестого этажа в лестничный проем получил травмы, несовместимые с жизнью. Следственный комитет теперь ведет проверку данного инцидента. Прокуратура взяла под свой контроль это дело.

Ранее появлялось сообщение, что в Омской области на ученика средней школы прямо в учебном заведении упал кусок штукатурки, причинив ему легкие травмы.