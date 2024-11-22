Омичку оштрафовали на 10 тыс. руб. за оскорбление людей других национальностей

Омичку оштрафовали на 10 тыс. руб. за призывы в социальных сетях к враждебным действиям против людей другой национальности, сообщил gorod55.ru.

Местную жительницу привлекли к административной ответственности за размещение комментария в негативной тональности. В прокуратуре Омской области сообщили, что женщина призывала к действиям других подписчиков и направляла их агрессию в адрес людей другой национальной принадлежности. Суд назначил штраф в размере 10 тыс. руб. Решение уже вступило в силу.

Информация о комментариях была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2024 года, после чего началась доследственная проверка.

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