Подмосковные представители национально-культурных автономий приняли участие в первом этнокультурном форуме «Россия — симфония народов!», который состоялся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое оказало поддержку проекту.

«Подобные встречи являются символом сплочения и единства нашего общества, в котором насчитывается более 190 национальностей. Такие мероприятия помогают нам укреплять дружеские связи, обмениваться культурным опытом, создавать пространство для взаимопонимания и поддерживать многообразие культур, которые являются основой нашей страны», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В мероприятии приняли участие более 300 человек. В рамках него также было подписано соглашение о сотрудничестве, связанном с работой по патриотическому и духовному воспитанию молодежи, а также возрождению историко-культурных традиций России. Помимо этого, на форуме организовали выставку национальных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.