Омская модель Кристина Грикайте стала лицом ноябрьского номера турецкого Vogue

Уроженка Омска, 23-летняя модель Кристина Грикайте позировала для фотографов Vogue. В ноябре выходит выпуск, на котором фото девушки опубликовано на обложке и на глянцевых разворотах, сообщает gorod55.ru .

Девушке предложили разные образы, каждый из которых уникален. Женскую дерзость она передала в цветном наряде - шубе розового оттенка и босоножках голубого цвета. Фото на фоне роз в оригинальной белой блузке и утонченном ожерелье получилось элегантным.

Природную сексуальность удалось подчеркнуть в черном платье с разрезами и открытым верхом, а откровенным получилось фото в прозрачном наряде черного цвета возле древней статуи. Отстраненность и холодность подчеркивает платье зеленого цвета. В нем российская топ-модель позировала у авто. Фото опубликовало американское агентство The Lions.

Яркие цвета фотосессии выбраны очень кстати. В осенний период особенно хочется получать приятные эмоции.

В социальных сетях опубликовано много фото топ-модели из Омска с разных мероприятий. Девушка пользуется популярностью.

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