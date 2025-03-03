Омские казаки обратились к Путину из-за концерта Агутина

Совет атаманов направил письмо в администрацию президента с просьбой разобраться, почему органы местной власти допустили в Омске проведение концерта Леонида Агутина и «Квартета И», сообщил gorod55.ru.

Представитель Совета атаманов рассказал, что организация призывала запретить выступление музыкального коллектива из-за подозрений в поддержке ВСУ. Однако на их просьбы не отреагировали. Мероприятие состоялось 5 февраля в G-Drive Арене.

По данным издания, из администрации главы государства вопрос был переадресован в федеральный минкульт. В ведомстве сообщили, что не имеют полномочий решать подобные вопросы.

«Минкультуры России не выступает организатором и не финансирует коммерческие мероприятия с участием эстрадных артистов», — говорится в документе, подписанным заместителем директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдитой Исаакян.

По данным издания, в минкульте предложили обращаться в суд. Походный атаман Владислав Буланкин исключил подобный вариант развития событий. Он считает, что подавать иск в суд на местное правительство — необдуманное решение. Однако организация намерена бороться дальше и отстаивать свою позицию.

«Иск к кому? К правительству России? Нет, предполагаем, что это тупиковый путь», — прокомментировал Городу55 атаман Буланкин.

Атаман Владислав Буланкин высказал мнение, что певец Леонид Агутин и «Квартет И» осуществляли поддержку армии ВСУ и занимают проукраинскую позицию. По его мнению, в период сложной геополитической ситуации проведение их концертов на территории России недопустимо.

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