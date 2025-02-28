Американского рэпера DaBaby встретили в Москве песней «Валенки»

Американский рэп-исполнитель DaBaby прибыл в Россию, как и заявлял ранее. В столице запланировано его выступление. Звезду встретили песней «Валенки», видеозапись быстро разлетелась по соцсетям.

На видео запечатлено, как в аэропорту музыканта приветствовал ансамбль в национальных русских костюмах. Вокалисты исполняли песню, приветствуя DaBaby.

Сопровождали вокал звуки балалайки и баяна. Судя по всему, артисту понравился такой теплый прием, поскольку он пытался подпевать, несмотря на незнание русского языка.

В своих социальных сетях DaBaby поделился видеороликом с песней «Валенки» и кадрами ночной поездки по Москве, на которых видна афиша его концерта.

Известно, что DaBaby добирался в Россию через Турцию. Его концерт назначен на пятницу, 28 февраля. По информации прессы, гонорар за это выступление составил полмиллиона долларов.

До начала концерта артист планировал посетить Красную площадь и, возможно, записать трек с российским музыкантом.

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