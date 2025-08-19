«Он может отдать нам ребенка»: Владимир Фриске предположил, что Шепелев сомневается в отцовстве

Владимир Фриске рассказал, что обращение в суд не решило проблему с визитами к 12-летнему внуку Платону, сообщило интернет-издание «Абзац».

Отец певицы Жанны Фриске рассказал, что суд принял сторону родственников Платона. Бабушке и дедушке разрешено каждый месяц 1,5 часа проводить вместе с внуком. По словам Владимира Фриске, каждый раз отец ребенка — телеведущий Дмитрий Шепелев — находит способы, чтобы препятствовать встрече. Например, в последний момент сообщает о болезни сына или говорит о необходимости срочной поездки. Владимир Фриске сообщал о проблеме судебным приставам.

«Судебные приставы сказали мне, что ничего сделать не могут», – сообщил родитель знаменитости.

По информации СМИ, телеведущий Дмитрий Шепелев в очередной раз сделал тест ДНК. Исследование подтвердило родственную связь между мужчиной и его сыном. Бывший тесть прокомментировал информацию.

«Возможно, Дмитрий сделал ДНК-тест, потому что сам не уверен в своем отцовстве. Если это так, он может отдать нам ребенка», — рассказал «Абзацу» Владимир Фриске.

Конфликт между вдовцом и родителями певицы Жанны Фриске обострился не сразу после смерти артистки, у которой диагностировали глиобластому. На момент ее смерти мальчик был еще маленьким. Родные не смогли разобраться в распределении средств со счетов, куда поклонники переводили деньги для лечения. Начались обоюдные обвинения.

