Сестра Жанны Фриске перенесла операцию из-за гнойного воспаления

Наталья Фриске, сестра известной певицы Жанны Фриске, была доставлена в одну из московских больниц из-за гнойного воспаления. Врачи провели операцию.

Как сообщил источник РЕН ТВ, женщина обратилась за медицинской помощью в конце недели, жалуясь на сильную боль и отек в области шеи и лица. Из-за образовавшегося абсцесса потребовалось безотлагательное оперативное вмешательство.

В настоящее время Наталья, которая также является певицей и обладает поразительным сходством со своей знаменитой сестрой, проходит период восстановления после перенесенной операции.

Ранее сообщалось, что экс-футболиста «Спартака» Мухамадиева госпитализировали в Москве.