«Он не знал, что он творит»: Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на резиденцию Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ВС РФ неоднократно имели возможность нанести удар по резиденции украинского президента Владимира Зеленского в момент его нахождения там, но ни разу не воспользовались ею, сообщило агентство Белта.

Лидер отметил, что во время вооруженного конфликта никто из его участников не договаривались, что будут наносить вред президентам. В контексте этого Лукашенко особенно не понятен мотив Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Президент республики допустил, что к попытке атаки причастен непосредственно Зеленский.

«Думаю, что если он (Зеленский. — Прим. ред.) к этому и причастен, то он не знал, что он творит», — считает лидер республики.

Александр Лукашенко уверен, что украинские спецслужбы были проинформированы, что Путин редко появляется в этой резиденции. Президент уверен, что у России было множество возможностей атаковать резиденции украинского президента.

«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений», — рассказал Лукашенко.

Президент Лукашенко рассказал, что российский лидер отверг данное предложение.

Ранее сообщалось, что один из сбитых БПЛА нес для атаки резиденции Путина фугасный заряд весом 6 кг.