Она пишет из прошлого: история о постах умершей от рака россиянки, которые появились после ее смерти

Жители Кузбасса рассказали, как поступили со страницами умерших близких в соцсетях, сообщил Онлайн-журнал Сибдепо». Три истории судеб россиян — и в каждой семье разный подход.

Жительница Кемерова потеряла сына. 40-летняя женщина рассказала, что первое время часто заходила в соцсети родного человека и перечитывала сообщения. Сначала создавалось впечатление, будто он находится рядом. Однако со временем женщина осознала, что причиняет себе еще большую боль.

«Со временем перестала брать его телефон в руки», — рассказывает женщина.

Жительница Белова рассказала, как не позволила матери заходить в аккаунт брата после его смерти. Девушка считает, что таким образом семья могла нарушить личные границы. Конечно, о границах можно говорить условно после ухода человека. Девушка также считает, что проверка соцсетей может открыть тайны, о которых может никому и не стоило бы знать.

«К тому же я не хотела, чтобы мы потом "грызли" себя за то, что увидели что-то лишнее», — поделилась девушка.

История жителя Кемерова отличается тем, что его супруга еще при жизни определила судьбу своих соцсетей. Женщина болела раком. Она пользовалась функцией отложенных сообщений, чтобы спустя время появлялись ее посты. В них она делилась мыслями и публиковала мемы.

Вдовец уверен, что именно посты и комментарии пользователей позволили всем проститься со светлым человеком менее болезненно. Женщины нет 1,5 года, но ее страница в соцсетях и мессенджере продолжает быть активной.

«Наши друзья и знакомые частенько пишут сообщения под постами в день рождения. <...> В ответах на ее "записки" отвечают с юмором и добром. Это, мне кажется, помогло легче проститься с таким светлым человеком», — признался вдовец.

Ранее сообщалось, что юрист Самарова объяснила порядок действий со страницами умерших в соцсетях.