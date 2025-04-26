Певица народа ханты представила Югру на форуме в США

Певица и общественный деятель из Лянтора Сургутского района Вера Кондратьева представила родной регион на форуме в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Представитель народа ханты появилась среди участников 24-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Музыкант, певица и общественный деятель уверенно выступила от региона, обменялась с коллегами опытом и поучаствовала в обсуждении важного вопроса.

Как отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, первый день форума посвятили диалогу о правах женщин коренных народов.

«Вера Кондратьева отметила необходимость юридического признания труда коренных женщин как профессии. Также она затронула вопрос расширения доступа коренных женщин к механизмам экономического развития, включая предпринимательство», — отметил глава Трубецкой.

На мероприятии напомнили, что креативная индустрия в основном держится на знаниях коренных народов, которые в том числе продвигаются женщинами. Все направлено на сохранение традиций с учетом современных реалий.

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