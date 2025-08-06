Жены бойцов СВО стали жертвами мошенниц-гадалок

Мошенники, притворяющиеся предсказателями и ясновидящими, обманным путем получают деньги от жен участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, как передает «Лента.ру».

По данным Роскачества, злоумышленники активно отслеживают группы в социальных сетях, посвященные СВО, в поисках профилей женщин, чьи мужья участвуют в боевых действиях.

Основная цель — найти тех, кто указал телефонные номера в своих аккаунтах. Затем, выдавая себя за гадалок или ясновидящих, мошенницы звонят потенциальным жертвам и, используя приемы социальной инженерии, демонстрируют осведомленность о деталях их личной жизни.

Аналитики подчеркивают, что главным элементом этой схемы является запугивание: преступники внушают женам военнослужащих страх перед надвигающимися несчастьями, объясняя это порчей или сглазом, направленными на их мужей.

Под предлогом проведения магических ритуалов, снятия заклятий или других «защитных действий», мошенницы выманивают небольшие суммы денег, обычно не превышающие несколько тысяч рублей.

Они убеждают жертв перевести деньги на свой телефонный номер, обещая быстрое избавление от грядущих бед. После получения денег злоумышленницы исчезают, а обманутые женщины часто не осознают, что стали жертвами мошенничества, подытожили исследователи.

Ранее сообщалось, что бабушка бойца СВО в Волжском обманом лишила его жилья.